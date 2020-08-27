شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: نور الشريف إنسان متواضع وتأثيره مازال موجودا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت قناة الحياة على إقامة احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل نور الشريف الذى توفى في شهر أغسطس من عام 2015، واستضافت القناة النجم مصطفى شعبان أحد تلامذة الراحل نور الشريف، وقال شعبان: "الفنان الراحل متواضع ومثقف وبسيط والحوار معه ثرى، ولا يمكن أن تجلس معه إلا وتخرج بمعلومة، عمرى ما شعرت أثناء تعاملى معه أنه يعاملنى بمنطق الأستاذ والتلميذ وهو مؤثر فى كل وقت حتى بعد رحيله تأثيره مازال موجودا".

وكشف شعبان كواليس تعامله معه فى مسلسل "الحاج متولى" الذى شهد انطلاقته فنيًا، قائلا: "قمت بتسجيل رقمه على التليفون باسم الحاج وهو سجلنى باسم سعيد وهذا يدل على مدى دعمه لممثل شاب، كما أننى كنت أحرص بشكل كبير على الاستفادة منه وكنت دائم النقاش معه لكى اكتسب خبرات من هذا الكنز".

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وعن حب وتشجيع الأستاذ نور الشريف له الدائم، قال: "عندما قررت تقديم مسلسل" العار" لم أبلغه أو أستشيره وعندما انتهيت من تصويره قلت له أنا انتهيت من مسلسل العار فكان رده أنا عارف وشيء جيد، فرديت عليه: سوف أسافر إلى بيروت وأستقر هناك طيلة شهر رمضان لأن المسلسل ممكن يتسبب لى فى مصيبة لكننى فوجئت برأيه الذى لم أتوقعه عندما نشر له حوارا صحفيا قال فيه: "مصطفى شعبان أبهرنى" وهذا الأمر يعبر عن مدى حبه ودعمه لى وإنسانيته".