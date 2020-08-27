شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن الراحل نور الشريف: أقرب إنسان إلى قلبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنان الراحل نور الشريف أقرب إنسان إلى قلبها، مضيفة: "وهو صديق لي.. أثناء التمثيل مع نور الشريف في مسرحية واندمج بشكل كبير في الدور أثناء محاولته قتلي في آخر مشهد في المسرحية وحسيت إن نفسي اتقطع تمامًا وكان فاضلي شعراية وأموت وفضل يعتذر لي بعد المسرحية".
وأضافت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردى: "تعلمت وتتلمذت على يد الفنان الراحل نور الشريف.. اشتغلت معه عندما كنت في سنة أولى معهد الفنون المسرحية واشتغلت معه في فيلم العار".
وتابعت إلهام: "كنت أوافق على أي عمل يعرض عليا مع الفنان الراحل نور الشريف، وهو موسوعة وتعلمت منه التمثيل والإخراج وكان ملمًا بكل التخصصات الخاصة بالعمل الفني أو الدرامي".
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