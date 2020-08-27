شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف يختار راغب علامة والحلانى وأحمد جمال أغانيهم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة خاصة يعيشها المطرب خلال فترة اختياره لأغانيه التي سيطل بها علي جمهوره ، وقد تبدو المرحلة الأصعب التى يترتب عليها نجاح أى مطرب أو خفوت نجمه بين عشية وضحاها، لكل فنان كواليسه ودروبه المختلفة في اختيار أغانيه، فبين الاعتماد على الذوق العام للجمهور أو لون الأغنية أو الهدف من ورائها، كل هذه عوامل يتوقف عندها المطرب عند اختيار أغانيه، وهو ما ترصده ”الخليج 365” في السطور التالية عبر آراء بعض نجوم الغناء والطرب حول ماذا يبحثون عند تقديمه فى اختيار أغانيهم دائما.

النجم اللبنانى راغب علامة يقول إن انتقاء الأغاني والبحث عن الكلمات والألحان عملية صعبة وتستغرق وقتا، "لأنى دائما أبحث عن الذوق الراقى لتقديمه لجمهورى، وفى نفس الوقت أتحسس الذوق العام وما يريده الجمهور مع الأخذ فى الاعتبار أن الهدف إرضاء الناس والحفاظ على النجاح، ما يرضى نفسى من خلال الكلام".

بدوره يؤكد النجم عاصى الحلانى، أنه يعمل على ما يرضيه أولا عند اختياره لأغانيه، سواء من خلال الكلمات أو الألحان والتوزيع الموسيقى، ومن ثم ينتظر التوفيق من الله.

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ويقول المطرب أحمد جمال، إن اختيار الأغاني بالنسبة له يتوقف على الكلمات واللحن والتوزيع، مشيرا إلى أنه يحرص على أن تكون الأغنية متكاملة وتتوافر فيها عوامل النجاح، حتى يتحمس لها، مضيفا : أنه إذا اختفى ضلع منها سوف يحدث الخلل، ومن أهم العناصر بالنسبة لى الكلمات القوية، خاصة أنها الضلع الوحيد الذى لا أستطيع توفيره بنفسى، لأننى لا أجيد كتابة الشعر الغنائى، ولكن بإمكاني التلحين والتوزيع وبالطبع الغناء.

ويتحدث المطرب اللبنانى سعد رمضان عن اختياره لأغنياته قائلا : عند اختيارى الأغانى التي أٌقدمها، أمتلك حرية كبيرة فى اختيار غناء كل الألوان سواء بطابع البهجة أو الحزين أو مقسوم وغيرهم، المهم أحرص على الاختلاف مع كل أغنية أقبل عليها بحيث تختلف عن الأغنية التي سبقتها.

المطرب الشعبى طارق الشيخ يقول إنه في كل الأغاني دائما يحب التركيز أكثر على ما يمس الناس، وما يشعرون أنه قريب منهم، لذلك تخرج معظم الأغانى التى يقدمها بالكلمة المحترمة التى هى أساس الموضوع على حد قولها ، وأضاف الشيخ قائلا : لو الكلمة المحترمة اختفت، فلن يستمع أحد لنا وسنتوقف جميعا عن الغناء، لأن الكلمة أمانة على المطرب أو الفنان أو أى شخص يمارس المهنة، فالفن عموما هو رسالة الفنان التى يقدمها ويجب أن يراعى ربنا فيما يقدمه، ولكن للأسف هناك من أخذ الفن على أنه لقمة عيش، ولذلك تموت أغانيهم بعد أيام من طرحها.