بسبب "جمال الحريم".. دينا فؤاد "تريند" على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر اسم الفنانة دينا فؤاد "تريند" موقع تويتر، بعد تداول مقطع فيديو وصور لها من مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، كانت نشرتها منذ أيام على حسابها بموقع تويتر.

وظهرت "دينا" في الصور وهي تضع مكياج الشخصية، إذ تدور أحداث المسلسل حول الجن والدجل والشعوذة- بحسب وصفها.

وانقسمت التعليقات على موقع تويتر، وجاءت على النحو التالي: "دينا فؤاد ولوك جديد"، و"يا منجي من المهالك يارب"، و"دينا فؤاد تريند من تويتة واحدة"، و"دينا فؤاد زومبي"، و"يا ساتر يارب"، و "إنتِ ليكي طلة في التمثيل وخصوصا الأدوار دي"، و"باين المسلسل هيكون روعة"، وغيرها من التعليقات.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، نور، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.