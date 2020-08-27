صور| فريق "ساعة شيطان" يودع التصوير بعد يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوشك فريق عمل فيلم "ساعة شيطان" على الانتهاء من تصوير المشاهد النهائية للفيلم، إذ لم يتبق لهم سوي يومان فقط، ويتم الانتهاء من جميع أحداث الفيلم، ثم يبدأ بعدها المخرج إبرام نشأت في مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض بالسينمات خلال الفترة المُقبلة.

ومن جانبه، قال المنتج خالد عاصي، إن طاقم العمل يقوم حاليًا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية بمنطقة المقطم، وذلك بعدما انتهوا من تصوير عدد كبير من المشاهد في أماكن متفرقة خلال الفترة الماضية، منها: مدينة الإنتاج الإعلامي والمعادي و6 أكتوبر وستوديو السمنودي وغيرها، مشيرًا إلى أن المشاهد المتبقية تتضمن عددا كبيرا من النجوم الشابة، هم: محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، ومنة بدر تيسير.

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وأوضح "عاصي"، أن هناك عدد من الفنانين انتهوا من تصوير مشاهدهم في الفيلم بشكل نهائي خلال الأسبوع الماضي، منهم: الفنان باسم سمرة ،ومنذر رياحنة، الذي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، مؤكدًا أنه من المقرر أن ينتقل طاقم العمل إلي منطقة الشيخ زايد خلال يومين لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم.

"ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، مي القاضى، محمد عز، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف د. أحمد عثمان، وإنتاج شركة "عاصي للإنتاج الفني"، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلًا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويقودهم إلى الهاوية.