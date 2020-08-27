إيرادات الأربعاء.. "Tenet" يحتل الصدارة و"The Invisible Man" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 26 أغسطس، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 303 آلاف و879 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 11 ألفًا و529 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم التحريك "100% wolf" محققًا 11 ألفًا و358 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 11 ألفًا و183 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 9 آلاف و701 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 9 آلاف و621 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "My Spy" محققًا 6 آلاف و865 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Peninsula" وبلغ إيراده 5 آلاف و954 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، بعد تحقيقه 5 آلاف و178 جنيهًا، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 5 آلاف و80 جنيها.