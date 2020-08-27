نجوم نجوا من حوادث قبل نجل محمود عبدالعزيز.. فنانة أخرجوها من أسفل المقطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض الفنان محمد محمود عبدالعزيز لحادث سير، منذ ساعات، وكشف تفاصيله عبر "إنستجرام"، قائلًا: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، قطع مفاجئ في الكاوتش الأمامي وكنت هتقلب بس ربنا ستر، جات سليمة".

نجل الفنان القدير، لم يكن أول الفنانين الذين تعرضوا لحوادث سير، وأفلتوا منها بأعجوبة ربانية، فقد سبقهم عدد من النجوم، نستعرض أبرزهم في السطور التالية:

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، نجت من حادث سيارة مروع، عندما انفجرت إطارات سيارتها خلال سيرها على أحد الطرق السريعة، ما جعلها تفقد السيطرة على السيارة، ولكنها في النهاية استطاعت أن تقف بها على جانب الطريق وطلبت المساعدة من المارة.

حنان مطاوع

روت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل تعرضها لحادث سير مروع خلال ذهابها لأحد مواقع التصوير، إذ تحطمت سيارتها أسفل سيارة نقل كبيرة كانت تسير بشكل عكسي، وكتبت وقتها على فيسبوك قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب اتكتب لي عمر جديد بعد حادث أمس طلعونا من تحت مقطورة بسبب إن سائق المقطورة ماشي عكسي".

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فراس سعيد

كما تعرض الفنان السوري فراس سعيد، لحادث سير في القاهرة، بسبب الشبورة، ووجه تحذيرًا للجميع قائلًا: "اتكتبلنا عمر جديد، ما حدش يمسك طريق قبل 10 الصبح، شبورة قاتلة!".

ريم أحمد

الممثلة الشابة ريم أحمد، تعرضت لحادث سير على الطريق الدائري، أثناء عودتها من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد انتهاء حلقتها في برنامج "ست الحسن"، ونشرت ريم صورة لسيارتها وهي مهشمة.

أحمد فلوكس

الفنان أحمد فلوكس تعرض لحادث مؤخرا، كشف عنه من خلال نشر صورة لسيارته المحطمة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "الحمد لله".

حكيم

المطرب الشعبي حكيم تعرض لحادث سير، على طريق السويس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ نظرًا للإصابات التي لحقت به، ولاقى خبر الحادث وقتها عدة تضاربات خاصة بعد تأكيد نقابة الموسيقيين أن الفنان بخير ولم يتعرض لحادث، ولكن سيارة أخرى كانت بجواره، إلا أن الفنان خرج في مقطع فيديو؛ ليؤكد تعرضه للحادث ويشكر جمهوره".