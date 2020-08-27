هذا ما حققه "الحوت الأزرق" في أول أيام عرضه بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 26 أغسطس، فيلم "الحوت الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر. وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ12 ألفًا و184 جنيهًا. "الحوت الأزرق" تأليف أسامة حسام الدين، إخراج علاء مرسي، بطولة راندا البحيري، نرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي.

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