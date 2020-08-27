إيرادات "توأم روحي" تتجاوز 3 ملايين جنيه في 9 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حقق فيلم "توأم روحي" في يومه الخامس بدور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 26 أغسطس، إيراد قُدر بـ279 ألفًا و899 جنيهًا.

وجاء إجمالي ما حققه الفيلم في 9 أيام منذ طرحه يوم الثلاثاء 18 أغسطس "3 ملايين و101 ألف و133 جنيهًا".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.