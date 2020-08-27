سرطان الكبد يخطف والد دانيال كريغ بعد صراع معه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - السرطان يعد اليوم الخاطف الأكبر للنجوم وأفراد عائلاتهم ،وكانت آخر الراحلات به الممثلة الجميلة كيلي بريستون،زوجة جون ترافولتا،واليوم خطف مرض السرطان الخبيث رجل الأعمال تيم كريغ ،والد نجم هوليوود الإنكليزي وسلسلة أفلام جيمس بوند،دانيال كريغ.

وكان قد توفي رجل الأعمال تيم كريغ ،والد نجم هوليوود البريطاني دانيال كريغ عن عمر 77 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الكبد ،وفقاً لوسائل الإعلام.

وتوفي تيم روتون يوم الخميس الماضي من شهر آب – أغسطس 2020 الجاري في منزله الخاص الذي يقيم فيه مع زوجته كريستي في " أوسويستري في شروبشاير" .

وكانت زوجته كيرستي وأولاده دانيال وأخيه غير الشقيق هاري متواجدين معه عندما توفي.



كان تيم كريغ الداعم الأكبر لنجله دانيال كريغ

دانيال كريغ



وكان تيم روتون كريغ والد دانيال ، يعمل مديرًا لشركة توظيف أطلق عليها إسم زوجته كريستي ، ويشبه إلى حد كبير ابنه الشهير وكان قد أشاد به سابقًا باعتباره "ممثلًا رائعًا للغاية". وقال في إحدى المقابلات: "إنه لا يتحدث عني ولا أتحدث عنه ، لكن بطبيعة الحال أنا فخور به للغاية لأنه ممثل جيد للغاية".

وكان الراحل تيم كريغ الداعم الأكبر لنجله دانيال كريغ،وسبق وحضر برفقة زوجته كريستي العرض الإقليمي الأول لفيلم دانيال كريغ الأول بشخصية جيمس بوند : "Casino Royale"في تشيستر في عام 2006. بعد ذلك بعامين ، ذهب أيضًا إلى العرض الأول لفيلم: ".Quantum of Solace".





و تحدثت بعض التقارير الصحفية عن أن الممثل الشهير دانيال كريغ قرر أن يصبح ممثلًا بينما كان والده يعمل كمالك لحانة Ring O 'Bells في حقبة السبعينيات،حين تم سؤاله حين كان صغيراً: ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟ ..أجاب: أريد أن أكون ممثلاً.

وحين أصبح ممثلاً مشهوراً وواسع الشعبية في العالم،حظي والده بشهرة مثله،وسلطت عليه الأضواء خلال حياته،وأثار الإعجاب مثل إبنه بوسامته،وقيل إن التشابه بينه وبين إبنه الأكبر دانيال كان مذهلاً.

وصف تيم علاقته بابنه بأنها علاقة : "أفضل الأصدقاء"، واعتبره طوال حياته إنساناً رائعاً فقال فيه :" دانيال إنسان رائع للغاية ولن يتغير بسبب الشهرة والثروة.

ومتوقع تأجيل دانيال كريغ حفل إطلاق عروض فيلمه الخامس والأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند الذي أطلق عليه إسم "لاوقت للموت" المفترض أن يتم عرضه الأول في شهر نوفمبر القادم في بريطانيا،بعد تأجيل عرضه الأول في شهر إبريل – نيسان الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في أرجاء البلاد والعالم.

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