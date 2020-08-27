3 سبتمبر .. العرض الأول والعالمي للمسلسل الإماراتي"المنصة" على نتفليكس

طرحت منصة نتفليكس العالمية الإعلان التشويقي لمسلسل "المنصة"، والذي سيبدأ عرضه يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل.

وتخوض الدراما الإماراتية عبر المسلسل المنتظر نقلة نوعية ومختلفة، إذ يعد أول عرض عالمي لمسلسل إماراتي وعربي عبر منصة "نتفليكس"، وتدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر، ومن المقرر بدء عرضه على شبكة نتفليكس تزامناً مع عرضه على تلفزيون أبوظبي.

المسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.

Advertisements



ويجمع المسلسل توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، مرتكزة على النجوم:" مكسيم خليل، عبد المحسن

النمر، خالد القيش، معتصم النهار، سامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد، أحمد الجسمي، سمر سامي، شادي الصفدي، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد، غانم الزرلي، ومشاركة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة، كما يشهد المسلسل ظهور خاص للممثل الأمريكي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأمريكي الشهير "لويس وكلارك".



ويخوض مؤلف العمل الكاتب هوزان عكو مغامرة درامية جديدة بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه

خلال مسلسله الأخير "الهيبة"، موضحا أن "المنصة" يعد بمثابة عمل درامي استثنائي وغير مسبوق في العالم العربي، بني الهدف الأساسي منه تقديم دراما عربية تنافس العالمية ويتم استقطابها عبر كبرى منصات العرض العالمية، وتجسد قصته حكاية هموم الإنسان المعاصر وتأمين حياته ومعلوماته والعلاقات الإنسانية وسط هيمنة حرب المعلومات وسيطرة السوشيال ميديا، مضيفاً أن القائمين على المسلسل حرصوا على إستقطاب كوكبة من أهم النجوم في الخليج والعالم العربي، في عمل إنتاجي ضخم يتم تقديمه على عدة مواسم.



بينما أكد منتج العمل منصور اليبهوني الظاهري، أنه يتم حالياً بدء الإستعدادات الأولية لعمليات كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث من "المنصة"، تزامنًا مع عرض الجزء الأول منه عبر منصة نتفليكس العالمية وتلفزيون أبوظبي، مشيراً لتحقيق العمل نقلة نوعية في مجال الدراما الإماراتية والعربية بشكل عام، لما يحمله من حبكة درامية غير مألوفة وتوليفة من أهم النجوم العرب.

