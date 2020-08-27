مينا بولس يكشف تفاصيل عودة "سامح الشجيع"

غياب وتألق من خلال يوميات ونيس للنجم محمد صبحى.
يستعد الفنان مينا بولس لطرح أجدد الإسكتشات الكوميدية، والتى تحمل اسم "يوميات سامح" من بطولة الفنان سامح الشجيع، ومن المقرر عرضه على إحدى منصات العرض الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، و يعد بمثابة عودة ورجوع لساحة التمثيل من جديد بعد فترة
وكشف "مينا" فى تصريحات صحفية أن العمل كوميدى من الدرجة الأولى، ويناقش مشكلة إجتماعية هامة، تتلخص فى تعريف مفهوم الرضا بالنصيب وما يحتمه القدر.
وأضاف: أنه يقوم بدور شقيق الفنان سامح الشجيع خلال العمل، وتدور بينهم عدة مفارقات كوميدية، من إخراج سامح الشجيع، مونتاج عبد الغفار الديب، تصوير نبوى.
يذكر أن الفنان مينا بولس شارك فى العديد من الأعمال الدرامية الناجحه ،فيلم "سر الكتاب 18" مع الفنان حجاج عبد العظيم، ومسلسل "عفريت نص الليل"، ومسلسل "القمر آخر الدنيا" مع الفنانة بشري.
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