المهن الموسيقيية: العمل النقابي لايتطلب مطاردة الخارجين على القانون

صرح المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن العمل النقابي لايتطلب مطاردة الخارجين على القانون إنما الحفاظ على مصالح مقدرات أعضاء الجمعية العمومية من مطربين وعازفين داخل جمهورية مصر العربية وهو نطاق عمل النقابة.

وأشار المايسترو إنه بعدما تردد مؤخراً عبر عدد من المواقع الصحفية التي نكن لها كل تقدير وإحترام، إلا أنه ومن خلال عدد من الأخبار والتقارير الصحفية إفتقدت المعلومة الصحيحة عن مطاردة نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات ومنعهم

من العمل، نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الامور وليست من صميم عملنا، حيث أن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هي جهة تمنح العضوية او التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفاً أو مطرباً.

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وأضاف أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون

الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقاً للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.

وأكد أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملاً كان أو منتسباً، وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على أي منشأة سياحية أو أي فرد يقيم حفلاً أن يستقدم أحدا لتقديم فقرة فنية دون إستيفاء الشروط الواجبة قانوناً، وما علينا سوى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات.