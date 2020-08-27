المهن الموسيقيية: العمل النقابي لايتطلب مطاردة الخارجين على القانون

صرح المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن العمل النقابي لايتطلب مطاردة الخارجين على القانون إنما الحفاظ على مصالح مقدرات أعضاء الجمعية العمومية من مطربين وعازفين داخل جمهورية مصر العربية وهو نطاق عمل النقابة.
وأشار المايسترو إنه بعدما تردد مؤخراً عبر عدد من المواقع الصحفية التي نكن لها كل تقدير وإحترام، إلا أنه ومن خلال عدد من الأخبار والتقارير الصحفية إفتقدت المعلومة الصحيحة عن مطاردة نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات ومنعهممن العمل، نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الامور وليست من صميم عملنا، حيث أن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هي جهة تمنح العضوية او التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفاً أو مطرباً.
وأضاف أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدونالحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقاً للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.
وأكد أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملاً كان أو منتسباً، وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على أي منشأة سياحية أو أي فرد يقيم حفلاً أن يستقدم أحدا لتقديم فقرة فنية دون إستيفاء الشروط الواجبة قانوناً، وما علينا سوى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات.
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