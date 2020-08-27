شاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "مي" في الفيديو ترتدي فستان زفاف أبيض، أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة، معلقة:" قريباً في الأبيض". Advertisements إقرأ إيضاً .. مي حلمي مع صديقتها على شاطىء البحر يذكر أن الإعلامية مي حلمي إنفصلت مؤخراً عن زوجها المطرب محمد رشاد، حسب تأكيد الأخير، , ولكنها قالت إنه لم يتم إخطارها رسمياً، وربط البعض تبرعها قبل أيام من الإنفصال بفساتين زفافها وطلاقها، لكنها نفت الأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. مي حلمي تطل بالأبيض على جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.