بعد بدء تصويره .. هدى المفتي بطلة مسلسل "تحقيق"

إنطلق خلال الأيام الماضية تصوير مسلسل "تحقيق"، وتقوم بالبطولة الفنانة الشابة هدى المفتي، ويشاركها العمل عدد من النجوم الشابة الجديدة، وأبرزهم :" أحمد مالك، خالد أنور، ومن تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومنالمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.
وكانت قد شاركت "المفتي" في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فالنتينو"، مع النجم عادل إمام، ودلال عبد العزيز، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.
يذكر أن الفنانة الشابة هدى المفتي تشارك مؤخراً في فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد، كما إنتهت من تصوير فيلم "ديدو" مع الأبطال كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والمغامرات.
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