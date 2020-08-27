بنات عبد الرحمن يحصد الجائزة الثالثة بمهرجان أيام عمان لصناع الأفلام

شارك الفيلم الروائي الطويل بنات عبد الرحمن، ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاعالأفلام "24 - 26 أغسطس"، والتى تقام ضمن فعاليات مهرجان عمّان السينمائى الدولى بالأردن، والفيلم من بطولة النجوم صبا مبارك، وهى منتجة منفذة أيضًا للفيلم، بالإضافة إلى فرح بسيسو ومريم باشا، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان.
ونجح الفيلم في استكمال مسيرته الناجحة بفوزه بثالث جوائزه ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاعالأفلام التابع لـمهرجان عمّان بالأردن، وهي جائزة تصميم الصوت وتبلغ قيمتها ١٧.٥٠٠ دولار أمريكي مقدَّمة من مؤسسة Acousmatic Film Sound في إستونيا في فئة المشاريع العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وفاز الفيلم مؤخرًا بجائزتي راديو وتلفزيون العرب ART وروتانا في مهرجان الجونة السينمائي، وتبلغ قيمة كل جائزة دعماً مادية قدره 10آلاف دولار أمريكي.
كما حصل الفيلم على منح تمويلية من مؤسسة الدوحة للأفلام ومعهد تريبيكا ومنحة صندوق الأردن للأفلام "فئة الإنتاج" الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
وتدور أحداث فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء، حول 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث عن رب الأسرة الغائب.
والفيلم إنتاج مشترك بين شركاتPan East Media (آية وحوش وصبا مبارك) وLagoonie Film Production وMAD Solutions وArab Media Network، وتتولى شركتا MAD Solutions وفيلم كلينك توزيع الفيلم في العالم العربي.
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