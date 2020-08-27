بالصور .. ولاء حسان تصمم ديكورات برنامج "3 دقايق مع فارس"

تعاقدت الفنانة التشكيلية ولاء حسان مع شركة لايونز للإنتاج الفني على تولي مسئولية تصميم ديكور أحدث إنتاجات الشركة وهو برنامج بعنوان "3 دقائق مع فارس".
يأتي ذلك تتويجًا للنجاحات الكثيرة التي حققتها "ولاء" مؤخرا بعد مشاركتها في أكثر من معرض، وتكريمها من وزير الأثار الأسبق الدكتور زاهي حواس في معرض "منمنمات" فبراير الماضي.
البرنامج بطولة وتقديم الفنان محمود فارس، ومخرج منفذ هاني طاهر، وإنتاج تامر أباظة، من تأليف وإخراج ياسر بدوي.
تدور فكرة "3 دقائق مع فارس" حول برنامج درامي مكون من
وإعتمدت الفنانة ولاء حسان على رسم اللوحات واستغلالها في ديكورات المشاهد التي يتم تصويرها بالإضافة الى تنسيق مناظر المشهد لتتناسب مع مدة البرنامج ووسيلةعرضه.
وقد تم الانتهاء من تصوير حلقات برنامج "3 دقايق مع فارس" فهو التجربة الأولى لولاء في مجال ديكورات البرامج بعد مشاركتها في تصميم ديكور اكثر من فيلم قصير و سينوغرافيا اعمال مسرحية عديدة مع المخرج حمادة شوشة على خشبة مسرح الهناجر، ويعد البرنامج ايضا التجربة الاولى للفنان محمود فارس في مجال تقديم البرامج بعد حصوله مؤخرا على جائزة افضل ممثل في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما 2020.
الجدير بالذكر أن الفنانة ولاء حسان هي فنانة تشكيلية شاركت في العديد من المعارض الفنية في محافظتي: الفيوم والقاهرة وتعمل مدير لمكتبة الطفل منذ 12عاما وعضو نقابة الفنانين التشكيلين وأمين الفن التشكيلي بشعبة المبدعين العرب.
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