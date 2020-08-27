“جانيت إيبس” أول رائدة فضاء سمراء لقيادة مهمة إلى محطة الفضاء الدولية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تعيين رائدة الفضاء السمراء جانيت إيبس في مهمة قيادة كبسولة الفضاء “سي إتس تي-100″، وهي أول رحلة جوية مأهولة لمركبة “بوينج CST-100 ستارلاينر” الفضائية، في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت الوكالة أن جانيت إيبس سوف تدخل التاريخ العام المقبل عندما تصبح أول رائدة فضاء سمراء في طاقم محطة الفضاء الدولية.

وتنضم إيبس إلى رائدي الفضاء سونيتا ويليامز وجوش كاسادا في رحلة استكشافية مدتها 6 أشهر، من المقرر إطلاقها في عام 2021، إلى مختبر الفضاء المداري.

ووفقًا لموقع وكالة الفضاء الأمريكية، فإنَّ هذه هي الرحلة الفضائية الأولى لإيبس أيضًا، إذ حصلت الأخيرة على درجة البكالوريوس في الفيزياء في عام 1992 من كلية لوموين في مسقط رأسها في نيويورك.

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وأكملت درجة الماجستير في العلوم عام 1994 والدكتوراه في هندسة الطيران في عام 2000، وكلاهما من جامعة ماريلاند في كوليدج بارك.

وأثناء حصولها على الدكتوراه، كانت إيبس زميلة في مشروع الباحثين من طلاب الدراسات العليا في وكالة ناسا.

وألّفت العديد من المقالات في المجلات والمؤتمرات حول بحثها، وبعد تخرجها، عملت في معمل أبحاث لأكثر من عامين، وشاركت في تأليف العديد من براءات الاختراع.

وستكون رحلة الفضاء هي الأولى لـكاسادا والثالثة لوليامز، الذي قضى فترات طويلة على متن المحطة الفضائية في البعثتين 14/15 و 32/33.

ويعمل برنامج Commercial Crew التابع لناسا مع صناعة الطيران الأمريكية، حيث تقوم الشركات بتطوير وتشغيل جيل جديد من المركبات الفضائية وأنظمة الإطلاق القادرة على نقل أطقم إلى مدار أرضي منخفض وإلى المحطة الفضائية، وسيوفر النقل التجاري من وإلى المحطة خدمات موسعة ووقت بحث إضافي وفرصًا أوسع للاكتشاف في الموقع المداري.