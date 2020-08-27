مان سيتي اتفق مع ميسي على عقد لـ 3 سنوات وراتب 50 مليون يورو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

قالت إذاعة أسبانية أن قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي بات قريبا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تاريخية .

وبحسب إذاعة “كواترو” الإسبانية، فإن ميسي أتم اتفاقه مع مسؤولي مان سيتي بشأن توقيعه على عقد لمدة 3 سنوات، سيحصل خلاله على الراتب الذي يتقاضاه داخل برشلونة، والبالغ 50 مليون يورو.

اللاعب الدولي الأرجنتيني خاطب ناديه رسميا يوم الثلاثاء، بإبلاغه عبر الفاكس برغبته في مغادرة ملعب كامب نو بعدما أمضى 16 عاما مع الفريق الأول.

كما أن هناك مفاوضات حول مرافقة زميله الأوروجواياني لويس سواريز له في رحلته داخل ملعب الاتحاد، مع إمكانية التحول إلى نادي نيويورك سيتي الأمريكي، المملوك لمجموعة سيتي جروب، بعد انتهاء عقده مع الفريق السماوي.

كما أفادت الإذاعة بأن البرغوث اشترط بقاء المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع الفريق الإنجليزي طوال فترة وجوده داخل النادي.

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وسافر عدد من مسؤولي السيتي إلى مدينة برشلونة بالفعل من أجل حسم الصفقة، رغم إصرار إدارة النادي الكتالوني على استمرار اللاعب مع البلوجرانا.

ويخطط مانشستر سيتي لعرض 100 مليون يورو من أجل ضم ميسي، بالإضافة لإدخال أحد لاعبيه ضمن الصفقة لنقله إلى برشلونة.

وهناك أنباء تفيد بإمكانية دخول أحد الثنائي الإسباني إيريك جارسيا وأنخيلينيو ضمن الصفقة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى احتمالية وضع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس ضمنها أيضا.

كما قرر المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو التخلي عن قميصه رقم 10 لصالح صديقه ومواطنه ميسي، حال أتم النادي تعاقده مع الأخير، وهو مهد له في الساعات الماضية بحذف الرقم من اسمه في حسابه على موقع “أنستقرام”.

وبدأ ميسي رفقة عائلته في التجهيز للسفر إلى إنجلترا بالفعل، عبر إخلاء منزلهم الواقع في منطقة بيلامار، التي يعيش فيها عدد هائل من لاعبي كرة القدم.