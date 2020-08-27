شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أعلنت كاتى بيرى بشكل خفى عن اسم ابنتها منذ أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاتى بيرى وخطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم اختارا اسم طفلتهما "ديزى" Daisy Dove Bloom منذ عدة أشهر وهو ما ظهر بعدد من الإشارات التى لم يلتفت إليها البعض ويتوقع أنها إعلان خفي عن مولودة النجمين، ولم يعلم البعض أن "ديزى" هو أحد أنواع الزهور.

فأول هذه الخطوات هي إطلاق كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما في النصف الأول من شهر مايو الماضي أغنية " Daisies " التى حققت نجاحا كبيرا فور إطلاقها بين المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وكان البوستر الترويجي للأغنية ظهرت به كاتي بيري وهي تقف بين زهور الـ Daisy التي اختارت بيري هذا الاسم لابنتها.



صورة ترويجية للاغنية صورة ترويجية للاغنية

وفي منتصف شهر مايو أطلقت الكليب الخاص بأغنيتها " Daisies " الذى قامت بإنتاجه وإخراجه Liza Voloshin ، وكأن بيري كانت تريد تكثيف ذكر اسم DAISY خلال هذه الفترة.

ولم تكتفي بيري بذلك لكن ظهرت النجمة الشهيرة بعدد من الصور التي التقطت لها بمنزلها وهى ترتدى بفستان يحمل طبعة ورورد الـ Daisies توقيع دار أزياء " Richard Quinn " ووصل سعره إلى 1932 جنيها إسترلينيا.

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فستان كاتي بيري من Richard Quinn

يذكر أن النجمة العالمية كاتى بيرى استقبلت مولودتها الأولى من خطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم، وكشفت التقارير عن الاسم الذى اختارته كاتى بيرى وأورلاندو بلوم لأبنتهما وهو "ديزى دوف بلوم " Daisy Dove Bloom .

ويبدو أن الثنائى قرا أن يعلنا أستقبالهما للطفلة بطريقة مختلفة، فكشفوا عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " وذلك مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتى.



بوست استفبال كاتي بيري و بلوم ابنتهما عبر صفحة اليونيسيف