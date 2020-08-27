شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد أمين والمؤلف إيهاب بليبل يفسخان عقدهما .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج أحمد خالد أمين لـ"الخليج 365"، أنه مع المؤلف إيهاب بليبل، قاما بفسخ تعاقدهما الخاص بمسلسل "3 أيام و4 ليالى"، مع الشركة التي كانت من المقرر أن تقوم بتنفيذه، مشيراً إلى أن المسلسل سيتم تنفيذه مع جهة انتاجيه أخرى سيتم الإعلان عنها فور التعاقد مباشرة .

وأشار أمين، أنه قام بالتحضيرات للمسلسل لمدة شهرين على أقصى تقدير، بالإضافة إلى معاينته لأماكن التصوير، وغيرها من التحضيرات والترشيحات، حتى وجد طريقة مختلفة في التعامل ، ولذلك رفض استكمال التحضيرات .

وبعدما تعاقدت الشركة مع عدد كبير من الفنانين وهم كريم عفيفى وميدو عادل ومحمود حافظ ودنيا ماهر، إلا أن الاختلافات حاصرت المسلسل، وتم فسخ التعاقدات، سواء مع المخرج أو المؤلف أو الممثلين.

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ويعد المسلسل التعاون الثانى بين أحمد خالد أمين والمؤلف إيهاب بليبل، حيث قدما سوياً مسلسل "طلقة حظ" لنجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وعرض العام قبل الماضى، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين وهبة مجدى وحسنى شتا، وعدد كبير من الفنانين.