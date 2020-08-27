شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم صلاح عبد الله ويصدر كتابًا عن حياته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ 36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنان صلاح عبد الله يستحق التكريم نظرا لأنه قدّم العديد من الأعمال السينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، كما نجح في أن يرسم البهجة على وجوه الجمهور من مختلف الأعمار في كل الأعمال التي يشارك بها، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد العديد من الأدوار المتنوعة التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية.

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وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية يكتبه الكاتب الصحفي زين العابدين خيري وأهم المحطات السينمائية في مشواره الفني.

من جانبه أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم من قبل مهرجان عريق كالإسكندرية السينمائي، وصاحب تاريخ طويل، وبالتالي فإنه يرى أن التكريم بمثابة تقدير كبير له وهذا ما يمنح أي فنان القدرة على مواصلة العطاء والبقاء في قمة النجاح الفني لشعوره بأن ما يقدمه له مردود كبير وهو حب الجمهور.

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله له اهتمامات أخرى بجانب التمثيل، حيث يحرص على كتابة الشعر، وقد وبدأت انطلاقته الحقيقية ومعرفة الجمهور به من خلال مسلسل "سنبل بعد المليون"، بينما كان من أشهر أدواره مسلسل "ذئاب الجبل" مع الفنان أحمد عبد العزيز، وتوثقت علاقته بالسينما وقدم عددًا من الأفلام المهمة التي وضعته بين النجوم، بدءًا من فيلم "الرغبة" مع نادية الجندي، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع المخرج داود عبد السيد، حيث حصل من خلال هذا الدور على جائزة أحسن ممثل من جمعية الفيلم وجائزة المهرجان القومي للسينما.