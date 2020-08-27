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شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتصدر التريند بعد اللوك الجديد وأغنيتها الجديدة "خلينى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شاركت الفنانة لطيفة جمهورها ومتابعيها عبر "انستجرام"، بلوك جديد وتفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي لطيفة معها عبر الإعجابات والتعليقات التي أشادت باللوك وبالأغنية الجديدة.
ونشرت لطيفة فيديو من برومو أغنيتها الجديدة لتسأل الجمهور عن انطباعهم عليها، وكتبت كذلك كلمات من الأغنية، "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب، مستنية اعرف رأيكم في أغنية "خليني" وفرجوني ڤيديوهاتكم وانتوا بتغنوها".
يذكر أن أغنية "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام.
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