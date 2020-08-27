شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بنات عبد الرحمن" يفوز بجائزة في مهرجان عمان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد مشروع فيلم "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك جائزة ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلام التابع لمهرجان عمّان السينمائى بالأردن، وهي جائزة تصميم الصوت بقيمة ١٧،٥٠٠ دولار أميركي مقدَّمة من Acousmatic Film Sound في إستونيا في فئة المشاريع العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج، بعد أن حصل على جائزتين من منصة الجونة السينمائية.

فيلم "بنات عبد الرحمن" من بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، فرح بسيسو ومريم الباشا، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

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ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة في مهرجان عمان السينمائى، المخرج الصربى المخضرم سردان غولوبوفيتش الذي يحمل في رصيده فيلم "المصيدة" (The Trap) الحائز على عدة جوائز وفيلمه الأحدث "الأب" (The Father) الذى عُرض فى مهرجان برلين السينمائى الدولى السبعين هذه السنة ولاقى أصداء مميزة.

وتنضم النجمة الأردنية الممثلة والمنتجة صبا مبارك المعروفة بأدوارها العديدة والبارزة فى الأفلام والمسلسلات العربية، وكذلك صارم الفاسي-الفهري، نائب الرئيس التنفيذي لمهرجان مراكش السينمائي الدولي والمدير التنفيذي للمركز السينمائى المغربى.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية العربية الطويلة المخرج الأردني المعروف محمود المسّاد، مخرج فيلم "انشاللـه استفدت" الذي لاقى استحسان النقاد وفيلم "إعادة خلق" الحائز جوائز عالمية، والكاتبة والمنتجة المصرية نادية كامل، التي اشتهرت بفيلم "سلطة بلدي"، والمخرجة والفنانة الألمانية أندريا لوكا زيمرمان التي تترأس لجنة التحكيم الفيلم الوثائقي.