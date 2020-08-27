شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد نور مع أولاده الأربعة فى إطلالة صيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد نور عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع أبنائه؛ عمر وعلى وعليا وعبد الله، فى إطلالة صيفية إذ يرتدون نفس الملابس، وعلق على الصورة: "ربنا يبارك فى أولادنا جمعيا".

من ناحية أخرى، يتعاون الموزع الموسيقى زووم مع المطرب محمد نور فى أغنيتين جديتين ضمن ألبومه الجديد، الأولى من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين تحمل اسم"متجيش على نفسك"، والثانية لم يستقر على اسمها حتى الأن، وهى من ألحانه، وكلمات جمال الخولى، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها زووم مع محمد نور، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "متعودتش على الايام" كلمات عمرو والي، وألحان مودى سعيد، وأغنية "عليا" الذى غنيت خصيصا لابنته عليا، ألحانه وكلمات جمال الخولى وغيرهما.

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و طرح محمد نور أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" الذى تعاون فيه مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى فى ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".