شكرا لقرائتكم خبر عن الغسالة يقترب من 12 مليون جنيه فى أسبوعه الرابع بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الغسالة" إيرادت وصلت إلى 91,742، ألف جنيه، لتضاف إلى ما حققه الفيلم منذ طرحه يوم 30 يوليو الماضى، ويقترب من 12 مليون جنيه فى شباك التذاكر، ليستمر فى صدارة إيرادات الموسم الذى شهد طرح فيلم "توأم روحى" الأسبوع الماضى بجانب 3 أفلام تم عرضها سابقاً فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا وإنتاج شركات سينرجى فيلمز ونيوسينشرى ومصر العالمية.

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تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.