شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى وراء تسميه ماديسون بير ألبومها " Life Support" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ماديسون بير عن كيفية تأثير معارك الصحة العقلية على ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "Life Support" .

أكدت ماديسون بير أن عنوان البومها "Life Support" يتأثر بشدة بالهروب من الواقع الذى عاشته بعد تشخيص إصابتها باضطراب الشخصية الحدية فى عام 2019.

و حسب موقع " ام ان أى " أكد بير قائله : " كنت أمر بوقت عصيب حقا عندما كنا تقوم بأعداد هذا الألبوم ، لقد تم تشخيصى باضطراب الشخصية الحدية ، وكنت أعانى من حالات عقلية مظلمة وخرجت منها ، وكنت اخضع للعلاج ثلاث مرات فى الأسبوع ".

ماديسون بير

وكشفت ماديسون بير أن فى ذلك الفترة المظلمة كانت تريد ان تموت و ذلك بسبب اصابتها بحالة من الاكتئاب الشديد إلا أن كل من حولها كانوا دائمين أقوياء لها لكى تتخطى هذه المرحلة الصعبة .

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وأوضحت بير: "كان العمل على ألبومى بمثابة دعم لحياتى ولهذا السبب أطلقت على هذا الألبوم اسم " Life Support" فهو ساعدنى على أن أبقتنى على قيد الحياة ، ووجدت شغفا ورضا بنسبة كبيرة بسببه.