شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أشاد الجمهور بأغانى جورى من فيلم حسن الرداد توأم روحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رواد موقع تويتر إعجابهم الشديد بالرباعيات التي تم غناؤها خلال أحداث فيلم " توأم روحى " للفنان حسن الرداد و الفنانة أمينة خليل، وشارك عدد من رواد الفيلم كلمات ومقطع من الأغاني وأبدوا إعجابهم بصوت المطربة جورى التي غنت الأغانى.

وشاركت المطربة جورى بأغنيتين داخل فيلم توأم روحى وهما " شوف النصيب " و " أول مرة" والاغنيتان من كلمات صابر كمال والحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس.

وقالت المطربة جورى، إن الملحن محمد يحيى هو من رشحها لغناء رباعيات فيلم توأم روحى، كما تشارك بدويتو مع الكابو حميد الشاعرى في ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا في الأسواق".





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وانتهى المطرب حميد الشاعرى من تسجيل ألبوم الجديد بشكل كامل الذي يحمل اسم"ده اللي عليه الطلب"، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشمل 10 أغنيات، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن ضمن الشعراء أمير طعيمة، والراحل سامح العجمي، وتامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغة، والسيد علي، ومؤمن سالم، وصابر كمال، وأحمد حبيب، محمد البدري.

ومن الملحنين عزيز الشافعي، والراحل أشرف سالم، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعصام كاريكا، وعمرو الشاذلي، وبلال سرور، ومديح محسن، وأحمد البرازيلي، أما الموزعين توما، وتميم، وطارق عبد الجابر، ونديم الشاعري، ووسام عبد المنعم، وأحمد حسام و الهامي دهيمة، وأمين نبيل.

أما فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.