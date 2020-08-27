شكرا لقرائتكم خبر عن أرفض تلحين مهرجان لمحمد رمضان.. وكنت عارف إني هعيش كملحن..حوار المفاجأة لكاريكا - فينك يا نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نستعرض لكم أولى حلقات برنامج "فينك يا نجم"، الذى تقدمه الزميلة منة يحيى، ويحل المغنى والملحن عصام كاريكا ضيفاً فى الحلقة الأولى من البرنامج، ليتحدث عن سر اختفائه عن عالم الغناء منذ أكثر من ١٠ سنوات، كما يتحدث عن ظاهرة المهرجانات التى طرأت على عالم الفن الشعبى فى السنوات الآخيرة، وتأثيرها على مغنيين بداية الألفينات، كما يكشف النجم لأول مرة تفاصيل عن حياته الأسرية.

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يتضمن البرنامج فقرتين، الأولى يجيب فيها النجم عن العديد من الأسئلة اللاتى تدور معظمها عن سر اختفاءه وابتعاده عن الساحة الفنية فى الفترة الآخيرة، ومجموعة آخرى من الأسئلة الحوارية السخنة عن مشواره الفنى، أما الفقرة الثانية والتى تسمى "اللعبة"، يبدأ خلالها النجم بتنفيذ مجموعة من الأحكام الطريفة التى تفرضها عليه المذيعة، من خلال سحب الأحكام من "صندوق أمامه".

وتدور فكرة برنامج "فينك يا نجم" حول استضافة النجوم الذين احدثوا ضجة كبيرة فى فترة معينة، فى أى من المجالات سواء الفن، الرياضة أو حتى التلفزيون، ومن ثم اختفوا عن الأضواء فجأة وبدون أى مقدمات، مما جعل الجمهور يتسأل عن سر اختفائهم.