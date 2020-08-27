شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تليفزيون الخليج 365.. أماكن السهر تحقق 4 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، موجز أخبار الفن من إعداد رامى نوار وتقديم شروق وجدى وهشام عبد التواب، وجاء فى مقدمة الموجز ، حقق الهضبة عمرو دياب، 4 ملايين مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" فى 3 أيام بعد طرحها الاثنين الماضى عبر قناته على يوتيوب وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تصويرها فى الساحل الشمالى، وشهد الكليب ظهور الفنانة دينا الشربينى وعدد آخر من الأصدقاء.. الهضبة تصدر تريندات موقع الفيديوهات يوتيوب حتى الآن منذ طرحه الأغنية، كما أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

كما جاء في الموجز، انتهت شركتى سينرجى وأروما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، من وضع الخطوط الرئيسية لمسلسل "الملك"، بطولة النجم عمرو يوسف، اللى هيقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وقال المنتج تامر مرتضى، إن مسلسل "الملك" سيكون أحد أضخم وأهم إنتاج شركتى سينرجى وأروما لموسم دراما رمضان 2021، وهيكون أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

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وأكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، أكد لـ"الخليج 365"، أنه عاد لخطيبته من أسبوعين وسيقيم حفل زفافه بمدينة الإسكندرية يوم 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة الأهل والأصدقاء قائلاً: "رجعت لخطيبيتى حبيبتى وفرحى يوم 10 سبتمبر".. "حمو بيكا" كان سبق وأعلن تقديم حفل غنائى في تونس الأيام القليلة المقبلة، لكن تم إلغاء الحفل، بعد مكالمة رئيس نقابة المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر لنقابة الموسيقين بتونس، وبالفعل تم إلغاء الحفل احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمى أغانى المهرجانات من الغناء فى مصر وإقامة الحفلات.

ومكملين مع أخبار مطربى المهرجانات، حيث كشف المطرب حسن شاكوش، أن هناك اتفاق بينه وبين عمر كمال، بحيث تذهب أرباح مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لصالح عمر لأن الأغنية طرحت على قناته باليوتيوب.. وقال شاكوش لـ"الخليج 365": "الأغنية عند عمر وده كان اتفاق مع بعض، زي أغنية بنت جيران وعود البطل كان عندي برده بالاتفاق، لأن نجاح الأغنية، نجاح لينا ككل".. شاكوش وعمر طرحوا أغنية "لغبطيطا" على يوتيوب، بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما.

بينما يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلا موسيقيا فى دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، يوم الخميس الموافق 10 ستبمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم "خيرت" أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

فيما شركة روتانا تستعد لطرح الدويتو الغنائى الجديد "اختراع" للنجم تامر حسنى ومحمود العسيلى، غدا الجمعة، وهو من إخراج تامر حسنى، أما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، من جانبه قال تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".