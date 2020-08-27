شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تتصدر تريند تويتر بعد لوك "جمال الحريم" المثير للجدل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت دينا فؤاد، ترند تويتر، اليوم الخميس، وذلك تزامناً مع تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها "جمال الحريم" والمأخوذ من قصص حقيقية عن حكايات الدجل والشعوذة، حيث ظهرت بـ "لوك" مختلف وجديد عليها، وبدت فى "الماكياج" وكأنها تظهر فى دور سيدة عجوز، إذ خضعت لعمل ماكياج خاص وصعب لإتقان تجسيد شخصيتها داخل المسلسل.

ومن المتوقع أن تثير دينا فؤاد جدلا كبيرا عقب عرض المسلسل على الشاشات، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيتها عقب نشر فيديو وصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بلوك الشخصية التى تجسدها خلال السياق الدرامى للعمل وكتبت عليها :"بسم ﷲ توكلنا على ﷲ.. مسلسل جمال الحريم.. مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية".

وتراهن دينا فؤاد على نجاح العمل بصورة كبيرة وقت عرضه، حيث يعد مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال الدرامية المختلفة فى فكرته وشكله ومضمونه، ويدور فى إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت والجثث فى المقابر، ومن المتوقع أن يحصد على الكثير من الإشادات وقت عرضه، لاختلافه عن الدراما السائدة.

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الجدير بالذكر أن مسلسل «جمال الحريم» بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة «سينرجي».

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا.



دينا فؤاد بلوك جمال الحريم



دينا فؤاد تتصدر تريند تويتر



دينا فؤاد تستعد لـ جمال الحريم



دينا فؤاد



