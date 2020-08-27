شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تنتظر طرح 3 أفلام جديدة فى دور العرض وتدخل فيلما آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة غادة عادل حالة من النشاط السينمائى هذا العام، إذ تشارك فى العديد من الأفلام المنتظر طرحها فى دور العرض بعد عودة تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية، حيث انتهت غادة من تصوير 3 أفلام جديدة وتستعد لأكثر من فيلم أيضاً خلال الفترة المقبلة، ليكون هذا العام هو عام السينما بالنسبة لغادة عادل.

وانتهت غادة عادل مؤخراً من تصوير دورها فى فيلم "قمر 14" الذى يعتمد على 5 حكايات مختلفة منفصلة بينهما رابط يجمعهم وكل حكاية بأبطال مختلفين، وتقوم غادة ببطولة الحكاية الأولى فى الفيلم ويشاركها البطولة خالد أنور ومحمد مهران وعارفة عبد الرسول والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.



قمر 14

كما انتهت غادة كذلك من تصوير فيلم "الخطة العامية" قبل أسبوعين وتنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، و تشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وشريف رمزي، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التونى.



الخطة العامية

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ونفس الأمر بالنسبة لفيلم "هيكل نظمى" اذ صورت غادة آخر مشاهدها فى العمل مؤخراً، بعد استئناف التصوير الذى توقف منذ فترة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وتشارك غادة فى الفيلم إلى جانب رامز جلال وخالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



غادة عادل ورامز جلال

وتستمر غادة عادل فى نشاطها السينمائى هذا العام من خلال فيلم "تحت تهديد السلاح" المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، فى بطولته هاني سلامة، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، وآخرين، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.