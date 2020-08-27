شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك: لم أشاهد حكايات بنات 4.. وعايشة فى الزمالك بس أهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة صبا مبارك على الرد على أسئلة جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، ومن ضمن الأسئلة "إيه رأيك فى حكايات بنات الجزء الرابع؟" لترد قائلة "ما شفتوا الصراحة"، كما ردت صبا على سؤال أهلاوية ولا زملكاوية وأتمنى الإجابة لا تكون دبلوماسية؟ قائلة: "عايشة فى الزمالك وبعشقها بس أهلاوية"، فيما جاء لها سؤال "ياريت لو تشتغلى مع دنيا سمير غانم أنتم الاثنين موهوبات جدا ودمكم خفيف"، لترد صبا "بحب دنيا وياريت من أكتر ممثلات مصر موهبة واحتراما".

Advertisements



3

وشاركت النجمة صبا مبارك جمهورها بصور جديدة خلال قضاء إجازتها الصيفية، وظهرت خلالها ترتدى هوت شورت جينز وتى شيرت أبيض، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بقصيدة عن الحب، للشاعر تيسير السبول وهو صديق لعائلتها وتم تسميتها على اسم ابنته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك: لم أشاهد حكايات بنات 4.. وعايشة فى الزمالك بس أهلاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.