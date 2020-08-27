شكرا لقرائتكم خبر عن طلعوا أصحاب من زمان.. العسيلى يروى قصة غنائه مع تامر حسنى بحفل تخرج المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان محمود العسيلى، ذكريات الطفولة التى جمعته مع النجم تامر حسنى، حيث كان الاثنان فى مرحلة التعليم الأساسى يدرسان فى مدرسة واحدة، وشارك العسيلى ذكرياته مع الجمهور عبر تدوينه على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وذلك بمناسبة استعداد النجمين لطرح دويتو جديد معًا وهى الأغنية التى تحمل اسم "اختراع".

وقال محمود العسيلى، فى تدوينته التى نشرها مع بوستر الأغنية الجديدة، "هحكى قصة محدش يعرفها خالص، حتى تامر مكانش مجمع إن الشخص دا أنا لحد ما فكرته ومات مالضحك.. كنا فى مدرسة واحدة أنا وتامر، وأنا كنت فى سنة خامسة إبتدائى وتامر كان التلميذ اللى مسئول عن عروض حفلات التخرج، وكان هيغنى ويعمل عرض استعراضى كبير".



تدوينة محمود العسيلى

وأضاف محمود العسيلى، "جابوله 4 أصوات عشان يختار منهم حد يغنى معاه بس كنا بنغنى إنجليزى واختارنى أنا عشان أشارك فى العرض وكنت فرحان أوى، الفكرة من الموقف إن تامر نفس الشخص ونفس القلب اللى قابلته من أيام المدرسة لحد دلوقتى".

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وتابع "عايز أقوله إنى أنا برضه فرحان نفس الفرحة ومتشرف باختيارك ليا لمشاركتك الأغنية العسل دى واحنا كبار ومحققين أحلامنا.. بالمناسبة أنت بجد مخرج جامد يا تيمو.. يارب الأغنية تعجبكم.. إختراع".



بوستر دويتو اختراع

ويشار إلى أن النجم تامر حسنى، كان قد نشر بوستر الدويتو الجديد "اختراع" الذى يجمعه مع النجم محمود العسيلى، وكتب فى تعليقه عليه "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر بس محدش يعرف.. اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت.. وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".