شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل الأشهر فى عيد الميلاد.. هكذا احتفل بطل Home Alone بعيد ميلاده الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل الممثل ​ماكولي كولكين​ بطل سلسلة أفلام Home Alone بعيد ميلاده أمس الأربعاء 26 أغسطس، والنجم الذي حصل على شهرة واسعة في سن مبكر وهو في العاشرة من عمره مر بفترة عصيبة في منتصف حياته من تعاطي المخدرات والانهيار والاعتقال، وعلى الرغم من انه إدارة ظهره لهوليوود ، إلا أن ظهور ماكولاي في شاشة غرف المعيشة يجعله الطفل الأكثر شهره وسط العائلة في كل عيد ميلاد.

ففي عام 2004 ، تم نشر صور ماكولاي في عمر ال 24 عامًا و تم اتهامه بحيازة الماريجوانا بعد تفتيش سيارته من قبل ضباط الشرطة في أوكلاهوما، وبعد فترة في عام 2012 ظهر في صور وبدي هزيل وضعيف، ورغم كل ذلك بقت صورة الأولي له في سلسلة Home Alone، هي الأشهر في اذهان المشاهدين.

و ماكولي كولكين​ احتفل بعيد ميلاده هذا العام بطريقة مختلفة من خلال اكثر من تغريدة علي توتير مشيرًا أنه يشعر أنه بدأ يعيش أزمة منتصف العمر، وكتب لي توتير "في اللحظة التي بلغت فيها عامي الأربعين.. بدأت أشعر أن هذه بداية أزمة منتصف العمر.. وأحاول الوصول لطريق النجاة".

Advertisements

وتابع : "هل لديكم اقتراحات، لتخطي الأمر؟" وتفاجأ المتابعون من مرور الوقت وبلوغ ماكولي الأربعين و بدأو يقترحون عليه حلول لكي لا يحبط ويشعر انه بدأ يكبر.

وكتب تغريدة أخري قال فيها " مرحبا يا شباب..هل تشعر انك كبير في السن..عمري 40..اهلا بكم"، وذلك في اشارة منه ان من كان يشاهده وهو صغير أصبح ألان كبير في السن.