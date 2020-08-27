شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس جلسة تصوير جيجى حديد حبيبة زين مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مقرب من عارضة الازياء جيجي حديد وحبيبها زين مالك، أن الثنائى متحمسان للغاية لمشاهدة طفلها الأول حسب موقع eonline، حيث أن جيجي في الشهور الاخيرة من حملها، ورغم تحمس المغني زين مالك بحمل حبيبته إلا أنه لم ينشر أي من صور جلسة التصوير التي اجرتها جيجي لتوثق حملها.

قررت النجمة وعارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد إجراء أول جلسة تصير تكشف عن اول حمل لها، حيث كشفت جيجي عن الصور علي الانستجرام الخاص بها، وكشفت ايضا جيجي عن كواليس التصوير.

وظهرت جيجي في الصور باللونين الأسود والأبيض من جلسة تصوير بكاميرا"لويجي وإيانجو"، في إحدى الصور باللونين الأسود والأبيض، تظهر جيجي جالسة على الأرض مُرتديةً فستانًا أبيض شفاف، وعلَّقت: "ينمو ملاكًا".

احتفلت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، باقتراب موعد ولادة طفلتها الأولى، حيث تنتظر جيجى وصديقها الفنان زين مالك، أول مولود لهما بعد أقل من شهرين من الآن بعدما تجاوزت عارضة الأزياء الشهر السابع من الحمل، والتى نشرت صورتها وهى تقبل زين مالك، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "بابا".

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يأتى هذا بعد أسبوعين من مفاجأة عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام، من خلال نشر فيديو عبر خاصية الاستورى تضمن كشفها عن بطنها للمرة الأولى خلال فترة حملها، حيث شاركت تفاصيل الحمل التى حرصت على إخفائه فى البداية، مع متابعيها الذين يتخطى عددهم 55 مليون متابع من كافة أنحاء العالم.