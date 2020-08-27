شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يقدم أحمس فى مسلسل "الملك" بأضخم إنتاج لـ سينرجى وأروما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركتى سينرجى وأروما برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، من وضع الخطوط الرئيسية لمسلسل "الملك"، من بطولة النجم عمرو يوسف، والذى سيقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

من جانبه قال المنتج تامر مرتضى، ممثلا عن شركة أروما، إن مسلسل "الملك" سيكون أحد أضخم وأهم إنتاج شركتى سينرجى وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، مضيفا أن هذا المسلسل سيكون أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى، وسيكون هناك أضخم مؤثرات بصرية من تنفيذ فريق أروما.

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تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة ومعه عمرو يوسف

وأضاف مرتضى، أنه تم بالفعل الاستقرار على عناصر العمل الرئيسية، حيث تم التعاقد مع عدد كبير من صناع العمل لبدء التجهيز الفعلى للمسلسل خلال الأيام المقبلة.

وأكد مرتضى، أن المسلسل سيشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات جارى التعاقد معهم، مشيرا إلى أن المشاريع الضخمة التي نفذتها وقدمتها الشركة المتحدة خلال العامين الماضيين، جعلت السوق المصرى قادرا على تقديم أعمالا في غاية الأهمية وتحمل جميع المواصفات العالمية.