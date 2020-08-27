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راغب علامة يشهد على عقد قران ابنة شقيقه.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النجم اللبنانى راغب علامة، على عقد قران "يارا" ابنة شقيقه خضر، فى حفل عائلى بسيط بحضور أسرة وعائلة العروسين، فى العاصمة اللبنانية بيروت، داعيا الله أن يرزق العروسين السعادة والحب والاستقرار فى حياتهما.

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ونشر علامة، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفل عقد القران، صحبها بتعليق: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار فى حياتكما على طول العمر، حبيبتى الابنة الوحيدة لشقيقى خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذى نفتخر بأن يكون فرداً من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل، كل الحب لكما محمد ويارا".

 

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وكان النجم اللبنانى راغب علامة، جدد هجومه على الحكومة اللبنانية والطبقة السياسية فى لبنان بسبب طريقة التعامل مع انفجار مرفأ بيروت، وتحويل المحاكمة فى هذه القضية إلى شو إعلامى ويستخدم كل خصم أسلحته وأتباعه لمحاولة إبعاد التهمة عنه وتضييع الحقيقة.

 

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وشن راغب علامة هجومه على الطبقة السياسية برسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الطبقة السياسية تتعامل مع جريمة انفجار المرفأ وكأن الانفجار حصل فى إسرائيل وليس فى بيروت! الضحايا والجرحى والمتضررون ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر ! المحاكمة أصبحت إعلامية وكل طرف يستعمل أتباعه لإبعاد التهمة عنه. الكل يحاول تمييع وتضييع الحقيقة وإبعاد المسئولية عنه! مجرمون وقتلة".

 

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وفى وقت سابق، وجه النجم اللبنانى راغب علامة رسالة إلى الشعب اللبنانى، وذلك من مرفأ بيروت الذى تعرض لانفجار مدمر قبل أسبوعين، حيث ظهر فى "ستورى" حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق قائلا: "من منطقة المرفأ.. بنرجع بنعمرها بإذن الله.. وعم نرجع نعمر بيوتنا.. بيروت ما بتنحنى".

 

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وكان راغب علامة قد اتهم مجلس النواب بالتورط فى حادث انفجار مرفأ بيروت بشكل مباشر، ولذلك لا يريد الكثير من أعضائه التطرق لمناقشة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى سبب انفجار بيروت الهائل، وتقديم المسئول للمحاكمة أمام الجهات القضائية، مؤكدا أن البرلمان يريد تأجيل مناقشة الموضوع حتى يتم إخفاء الحقائق.

 

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