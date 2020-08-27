شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر داخل بنك بمدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر بديكور بنك، اليوم الخميس، فى مدينة الشيخ زايد، حيث يستمر التصوير لمدة يومين وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، وتخوض مى عمر أولى بطلاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تظهر من خلال أحدث العمل بدور "مطربة" وهو ما جعلها تجرى العديد من البروفات على الغناء والاستعراضات خلال الفترة الماضية قبل انطلاق تصوير العمل.



مسلسل "لؤلؤ" إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، ليلى أحمد زاهر، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.



وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.