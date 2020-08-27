هاري وميجان يخططان للعودة إلى التلفزيون

يبحث الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل العودة إلى التلفزيون بمشروع جديد، إلا أن الثنائي لم يفصح عن مضمونه بعد.

ووفقًا لموقع "هييت وورلد" الأمريكي، التقى الثنائي بمنتجين تنفيذيين من شركة "إن بي سي يونيفرسال"، التي سبق وعملت مع ميجان على مسلسل Suits، للاتفاق على تفاصيل العمل الجديد.

وذكر الموقع أن دور هاري وميجان سوف يقتصر على الإنتاج فقط، إذ لن تشارك ميجان في بطولة العمل.

ومنذ تنحي الثنائي عن الحياة الملكية وانتقالهما إلى مدينة لوس أنجلوس انغمسا بالكامل في هوليوود، إذ شاركت ميجان بأداء صوتي في فيلم وثائقي من إنتاج "ديزني" حول الأفيال، كما أعلن الأمير مشاركته في برنامج مع المذيعة أوبرا وينفري حول الصحة العقلية يعرض على "أبل تي في".