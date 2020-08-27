5 معلومات حول "المرأة العنكبوت".. أقوى من "سبايدرمان"

تمتلك شركة سوني خططا ضخمة لشخصية سبايدرمان في مستقبلها الإنتاجي، إذ تنوي إصدار عدة أعمال سينمائية العام المقبل مستوحاة من عالم البطل الخارق، منهم فينوم وموربيوس.

وأعلنت سوني، الأسبوع الماضي، تنفيذها عملا سينمائيا يتناول شخصية البطلة الخارقة "سبايدر-وومن"، من إخراج أوليفيا وايلد.

على الرغم من تشابه الأسماء فإن قدرات المرأة العنكبوت تختلف تمامًا عن الرجل العنكبوت، لذلك رصد موقع "وات كالتشر" الأمريكي أبرز المعلومات حول البطلة الخارقة.



1- القصة الرئيسية





اكتسب بيتر باركر قواه الخارقة بعد لدغة عنكبوت مشع، إلا أن تحول "سبايدر-وومن"، أو جيسيكا درو جاء منذ طفولتها على يد والدها العالم الذي حقنها بمصل يحتوي على دماء عنكبوت مشع في محاولة لعلاجها بعد تعريضها لجرعة مميتة من أشعة اليورانيوم.

لم يبد أن المصل يعمل في البداية، إذ وضعها في حالة غيبوبة؛ لتفيق بعد أعوام بقدرات خارقة مهولة لكنها ما زالت في جسد مراهقة، إذ أوقف المصل نموها.



2- قدراتها الخارقة





تمتلك المرأة العنكبوت قوة مهولة وسرعة واضحة وبالطبع قدرة على الالتصاق بأي سطح، وإضافة إلى ذلك تملك القدرة على التحكم في الطاقة، باختصار يمكن القول إن "سبايدر-وومن" واحدة من أقوى بطلات مارفل.



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3- بطلة الفيلم





تفكر شركة سوني في الممثلة السويدية أليسيا فيكاندير للقيام بدور البطلة الخارقة "سبايدر-وومن"، إلا أنهم ما زالوا في المراحل الأولى لتطوير العمل؛ ففي الوقت الحالي يتم التركيز على كتابة السيناريو.

انتشرت شائعات حول تفكير سوني في الممثلة كونها تمثل خيارا مثاليا، إذ سبق وفازت بأوسكار عن دورها في الفيلم الدرامي "The Danish Girl"، إضافةً إلى مشاركتها في أعمال تجارية حققت نجاحًا مثل فيلم "لارا كروفت".



4- بطلة وشريرة





إضافةً إلى كونها بطلة خارقة، تمَ التلاعب بالمرأة العنكبوت من قبل منظمة "هيدرا" في إحدى سلاسل القصص المصورة وتجنيدها لخدمة أغراضهم الشريرة.

نجحت البطلة الخارقة في النهاية في الانضمام لمنظمة "شيلد" التي أسسها نيك فيوري وانضم لها أبطال "أفنجرز" لتركز على الجانب الخير في شخصيتها.



5- أقوى من سبايدرمان

جيسيكا درو هي أم لطفلة صغيرة، وهو ما قد يمنح شركة سوني فرصة لاستكشاف هذا الجانب وتقديم أول بطلة خارقة أم في تاريخ أفلام الأبطال الخارقين.

بالإضافة إلى الجانب الأمومي في حياة البطلة الخارقة، أثبتت البطلة الخارقة في لقاءاتها بـ"سبايدرمان" في الكوميكس، أنها أكثر قوة بسبب ما تملكه من قدرات إضافية.





