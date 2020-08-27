شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عزمى مع دينا الشربينى فى فيلم "30 مارس" بعد نجاحه فى "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الممثل الشاب محمد عزمى من ذوى القدرات الخاصة بفيلم" 30 مارس" من بطولة دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، حيث يظهر فى عدة مشاهد بالفيلم والتى جمعته ببطلى الفيلم ومعهما الفنان محمد شاهين، وجاءت مشاركة "عزمى" فى الفيلم، بعدما قدمه المخرج رؤوف عبد العزيز بمسلسل "قمر هادى"، للنجم هانى سلامة، والذى عرض بموسم رمضان قبل الماضى.

على الجانب الآخر استأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير أحداث فيلمه الجديد "30 مارس" بعد أن حصل فريق عمل الفيلم على إجازة لمدة أسبوع بعد الانتهاء من 85% من مشاهد الفيلم، ومن المقرر أن ينتهي صناع الفيلم من تصويره بالكامل خلال الأيام المقبلة، والفيلم تدور أحداثه فى إطار من الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.

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فيلم "30 مارس"، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.













يذكر أن محمد عزمى شارك في موسم رمضان قبل الماضي في بطولة مسلسل "قمر هادي" امام النجم هاني سلامة والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه .