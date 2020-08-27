شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الجزء الثانى من "الآنسة فرح" وعرضه قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان تامر فرج، الجمهورالصورة الأخيرة من كواليس تصوير الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح"، المقرر عرضه قريبا، ونشر فرج، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، صورة تجمعه مع الفنانين أحمد مجدى ومحمد كيلانى، مُعلقًا عليها: "مع الأمزاز.. آخر صور من التصوير".





مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى، و استكمل وائل فرج الموسم الثانى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.