شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كليب "اختراع" غدا.. وتامر حسنى للعسيلى: نورت الأغنية يا فنان يا عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة روتانا لطرح الدويتو الغنائى الجديد "اختراع" للنجم تامر حسنى ومحمود العسيلى، غدا الجمعة، وهو من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.





تامر والعسيلى

من جانبه قال تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".





ووعد النجم تامر حسنى جمهوره بمفاجأة جديدة خلال أيام بعد طرح أغنية "لينا مكان بعدين"، كما تقدم باعتذار لمتابعيه ومحبيه على الألم الذى شعر به البعض من المنفصلين عن أحبائهم بعد سماع أغنيته الأخيرة، وأكد أن مفاجأته التى سيقدمها خلال أيام ستغير لهم المود بشكل كامل.

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ونشر تامر حسنى، صورته عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه على الصورة، "صباح الهنا يا أغلى ناس على قلبى أنا.. أنا آسف لو أغنية "لينا مكان بعدين" نزلت فى وقت فيه ناس سايبين بعض.. أنا شايف كمية وجع وآلم وجراح فى التعليقات مش طبيعية.. كام يوم وهغيرلكم المود خالص ودا وعد".

وكان النجم تامر حسنى، طرح مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.

ويضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، خالد الصاوى، مى سليم، محمد لطفى، لقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.

وفى سياق آخر حرص النجم تامر حسنى على توجيه رسالة شكر لزوجته بسمة بوسيل، على مفاجأة عيد ميلاده، التى جمعت فيها عددا كبيرا من أصدقائه الفنانين والمشاهير فى حفلة خاصة، ونشر حسنى مجموعة من صور الاحتفال عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلا: "مفاجأة بسومى ليا ألف شكر يا حبيبتى وربنا يخليكى ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس، وكل الشكر للناس الجميلة اصدقاء العمر اللى شاركوها عمل المفاجأة وطبعاً بشكر الناس اللى عملوا التورتة الجميلة دى".