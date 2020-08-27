شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يكشف لـ"الخليج 365" كواليس لقائه بـ "الراجل اللى كان ميعرفوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموسيقار هانى شنودة لـ"الخليج 365" كواليس لقائه مع شاب السوشيال ميديا، الذى علق وتساءل "مين ده" عن الموسيقار الكبير، مما دفع هاني شنودة للرد عليه ، حيث قال له "أنا هانى شنودة.. ممكن أعزمك تشرب عندى فنجان قهوة وأعرفك بنفسى".

وأوضح شنودة، أنه بالفعل قابل هذا الشاب ليجده يعمل طبيباً للأشعة، لافتاً إلى أنهما تبادلا الحديث حول أعمال الموسيقار وقال له "وأنت صغير مكنتش بتسمع موسيقى برنامج " الكاميرا في الملعب"، ليرد الشاب فعلا أنا عارفها كويس، ليقول له الموسيقار "أنا اللى عاملها ".

كما قال له الموسيقار ، مكنتش بتسمع أغنية "انا بعشق البحر" ، ليرد الشاب "ايوا بحبها جدا"، ليرد الموسيقار "أنا اللى عاملها، ومن هنا بدأت الصداقة بينهما، ليبدأ الشاب في البحث عن أعمال الموسيقار والتعلم من تاريخه الفنى الكبير.

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وكان الموسيقار هانى شنودة لقن العديد من الفنانين والنجوم والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى، درسا مهما، فى كيفية التعامل مع المتابعين والمتفاعلين، حتى وإن حاول البعض منهم التجاوز، حيث تعامل شنودة بقدر كبير من الحكمة والرقى والشياكة، مع أحد الأشخاص الذين كتبوا على "تويتر"، أنه لا يعرف من هو هانى شنودة، فما كان من الموسيقار الكبير، إلا أن تعامل معه بتواضع شديد.. ونرصد القصة فيما يلى.