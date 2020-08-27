شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيكس ناين يستعد لإطلاق ألبومه الجديد Tattle Tales سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى سيكس ناين Tekashi 6ix9ine أنه قرر إطلاق ألبومه الغنائى الجديد الأسبوع المقبل، وهو الخبر الذى لاقى حماس الكثير من محبيه وعشاقه حول العالم.

ويحمل ألبوم سيكس ناين اسم Tattle Tales وحدد له النجم موعد لإطلاقه فى 4 سبتمبر المقبل، وهو ما كشفه النجم الشهير بنشره مقطع فيديو قصير عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 24.3 مليون متابع.

يذكر أن Tekashi 6ix9ine أكد مؤخرا أنه وقع صفقة ضخمة، وذلك من أجل إقامه حفل "بث مباشر"، وقد كانت الصفقة بقيمة 5 ملايين دولار مع GlobalStreamNow ليكون الحفل خاص بأغنيات ألبومه الغنائى الجديد والذى سيصدر قريبا، وأشار موقع TMZ إلى أن الحفل سيقام فى شهر سبتمبر المقبل وسيستمر لمدة ساعة واحدة فقط، يقدم 6ix9ine خلالها ما يقرب من 12 أغنية من ألبومه، وكشف 6ix9ine أن لديه خطة فنية ستكون محط أحاديث العالم خلال الفترة المقبلة، بينما لم يكشف عن أي من تفاصيل البومه الغنائي الجديد وأكد أنها "أمور سرية".