شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يعلن وفاة مساعدته: احتجتها بالليل وبكلمها لقيتها راحت للمولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج عمرو عرفة وفاة مساعدته فريدة حلمى إثر تعرضها لحادث، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" "كانت معايا على التليفون امبارح وكانت مرحة جداً ومبتكرة فى شغلها كمساعذ مخرج وخلصنا شغل وقولتلها هكلمك بالليل لو احتجت حاجة.. احتجتها بالليل وبكلمها لقيتها راحت للمولى عز وجل إثر حادث أليم .إنا لله وإنا إليه راجعون .. فريدة حلمى 23 سنة.. أسألكم الفاتحة".



عمرو عرفة

وكان كشف المخرج عمرو عرفة، عن تأثر الفنانة الراحلة شويكار وبكائها بعد مشاهدتها مشهد استشهاد الطفل إياد فى فيلم السفارة فى العمارة خلال العرض الخاص، والتى توفيت اليوم داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عامًا.

Advertisements

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر: "حضرت العرض الخاص لفيلم السفارة فى العمارة وبكت بكاء شديد على موت الطفل إياد اللى هوه ابنى فى الحقيقة طارق.. يومها قولت لها شويكار إنتى أعظم ممثلة كوميدية أنجبتها مصر وفرحت قوى ونسيت الحزن.. عزائى لابنتها العزيزة منة ولزوجها الخلوق محمود عطا الله".

من ناحية أخرى قال عمرو عرفة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعليقا على مشهد من فيلم "ابن القنصل": "‏لو قولت لحد من الأجيال الجديدة إن خالد صالح فى الفيلم ده كان سنه فى أوائل الأربعينات مش هيصدق.. الله يرحمك كنت مبسوط أوى وأنا بشتغل معاك".

الفيلم تدور أحداثه حول المزور الشهير الملقب بالقنصل، وذلك لقدرته الفائقة على تزوير جوازات السفر والتأشيرات، ويجسد دوره خالد صالح، ولكنه يقع فى قبضة الشرطة ويتم سجنه ويحاول مزور شاب (يجسده أحمد السقا) أن يخدعه مستعينا بفتاة "غادة عادل" تدعى أنها فتاة ليل، لذلك يطلق عليه ابن القنصل لأنه يحاول إقناع القنصل أنه ابنه.