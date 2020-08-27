شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تستمتع ديان كروجر بوقتها على الشاطئ فى لوس أنجلوس بتوقيع Oséree والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم النجمة العالمية ديان كروجر كيف تقضى وقتا ممتعا بعيد عن ضغوط الحياة اليومية والروتين والممل، والتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لديان كروجر البالغة من العمر 44 عاما خلال استمتاعها بوقتها أثناء تواجدها على أحد الشواطئ فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرضت كروجر جسدها الممشوق، حيث ارتدت "مايوه" ذى تصميم مميز "one-piece" متداخل الألوان حمل توقيع دار أزياء "Oséree" وصل سعره إلى 247 جنيه إسترلينى، لكى تكمل النجمة الشهيرة جمال إطلالتها لم تنسى أن ترتدى قرطا ذى تصميم كلاسيكي باللون الذهبى.

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يذكر أن ديان كروجر بدأت مسيرتها الفنية عام 1992 وقدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها " Michel Vaillant " و " Wicker Park " و " Copying Beethoven " و " Goodbye Bafana " و" Pieds nus sur les limaces " Forces spéciales " و " Les adieux à la reine "، وغيرها.



ديان كروجر