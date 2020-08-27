شكرا لقرائتكم خبر عن من النجمة التى تشارك Ty Dolla $ign فى أغنيته السينجل الجديدة Expensive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الراب الشهير Ty Dolla $ign قرر أن يثير حماس محبيه ومعجبيه، فكشف أنه بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة مع واحدة من أهم وأشهر نجمات الراب فى العالم.

وأعلن Ty Dolla $ign البالغ من العمر 38 عاما أنه سيطلق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Expensive" خلال الساعات المقبلة، وذلك مع نجمة الراب الشهيرة نيكى ميناج التى تحظى بشعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، وهو الخبر الذى لاقى حماسا وتشجيعا واضحا من قبل محبى وعشاقى النجمين، كما تم تداول الخبر بكثافة عبر المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع "راب اب".

يذكر أن نيكى ميناج فاجأت العالم فى منتصف شهر يوليو الماضى بكشفها عن "حملها"، وهو الخبر الذى احتفظت به سرا لعدة أشهر، فنشرت ميناج عدد من صور إحدى جلسات التصوير التى خضعت لها لتوثق من خلالها مرحلة الحمل، وأصبحت هذه الصور الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.