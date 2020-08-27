بالصور| كتب كتاب ابنة شقيق راغب علامة.. والأخير شاهد على العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان اللبناني راغب علامة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور من عقد قران "يارا علامة" ابنة شقيقه.

وكتب راغب في تعليقه على الصور، التي ظهرت فيها العروس بجانب عريسها "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر، حبيبتي الابنة الوحيدة لشقيقي خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذي نفتخر بأن يكون فرداً من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل.. كل الحب لكما محمد ويارا.. ألف مبروك".

وعبر خاصية القصص القصيرة، نشر راغب صورة له أثناء توقيعه كشاهد على عقد القران.