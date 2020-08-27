محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك الفنان اللبناني راغب علامة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور من عقد قران "يارا علامة" ابنة شقيقه.
وكتب راغب في تعليقه على الصور، التي ظهرت فيها العروس بجانب عريسها "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر، حبيبتي الابنة الوحيدة لشقيقي خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذي نفتخر بأن يكون فرداً من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل.. كل الحب لكما محمد ويارا.. ألف مبروك".
وعبر خاصية القصص القصيرة، نشر راغب صورة له أثناء توقيعه كشاهد على عقد القران.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| كتب كتاب ابنة شقيق راغب علامة.. والأخير شاهد على العقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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